தங்கம் விலை உயர்வு: வெள்ளி விலை குறைவு!

ரூ. 12,800-க்கு விற்பனை.ரூ. 102,400-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 50-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 400-ம் உயர்ந்துள்ளது..ரூ. 268-க்கு விற்பனை.ரூ. 268,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 4-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 4,000-ம் குறைந்துள்ளது..தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, இன்று காலை நிலவரப்படி, தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது, ஆனால், வெள்ளி விலை சற்று குறைந்து ஆறுதல் அளித்துள்ளது.