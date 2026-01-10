தங்கம் - வெள்ளி விலை உயர்வு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ரூ. 12,900-க்கு விற்பனை

ரூ. 103,200-க்கு விற்பனை

நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 100-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 800-ம் உயர்ந்துள்ளது.

ரூ. 275.00-க்கு விற்பனை

ரூ. 275,000-க்கு விற்பனை

நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 7-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 7,000-ம் உயர்ந்துள்ளது.

தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை (ஜன. 10) காலை நிலவரப்படி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் இரண்டுமே உயர்ந்துள்ளன.

