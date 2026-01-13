மன அழுத்தம்... உங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகள் இருக்கிறதா?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மன அழுத்தம்... அண்மைக் காலமாக அதிகமானோர் பயன்படுத்தும் ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை நாளுக்குநாள் அதிகரித்து வருகிறது.
இந்தியாவில் 14% மக்கள், சுமார் 20 கோடி பேர் மன அழுத்தம், பதட்டம், மனச்சோர்வு ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த மன அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் சிலருக்கு லேசாகவும் சிலருக்கு தீவிரமாகவும் இருக்கலாம். இந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் இருந்தால் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு அதிகம்.
திடீரென தலைவலி, ஒற்றைத் தலைவலி, தூக்கமின்மை, பதற்றம், கவலை, ஒருவித எரிச்சல், எப்போதும் சோர்வாக இருப்பது போன்ற உணர்வு, முகப்பரு வருவது. அதிமாக நகத்தை கடிப்பது, முடியின் நிறம் மாறுவது ஆகிய இதன் அறிகுறிகள்.
மேலும் உடல் எடை எந்த காரணமும் இன்றி திடீரென கூடுவது அல்லது குறைவது, பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்களால் சீரற்ற மாதவிடாய், மறதி, செரிமானப் பிரச்னைகள் ஆகியவையும் மன அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள்.
இதில் அனைத்து அறிகுறிகளும் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, ஒரு சில அறிகுறிகள் தொடர்ந்து இருந்தாலே கவனிக்க வேண்டியது அவசியம்.
இதிலும் தீவிரமாக நம்பிக்கையின்மை, வெறுமை, அதிகரித்த கோபம் அல்லது எரிச்சல், விரோதம் அல்லது பழிவாங்கும் நோக்கம் முற்றிலுமாக எதிலுமே கவனம் செலுத்த முடியாத நிலை, குற்ற உணர்ச்சி, தாழ்வு மனப்பான்மை அதிகரிப்பது இருந்தால் அது தீவிர அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
மன அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகளை நன்கு கவனிப்பதன் மூலம் அறிய முடியும். மன அழுத்தம் தீவிரமாவதற்கு முன்னேரே அதனைக் கண்டறிந்து சரிசெய்வது பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்னைகளைத் தவிர்க்கும்.
