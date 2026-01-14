இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மகாசேனா திரைப்படம் ஆஹா தமிழ் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.
அனந்தா திரைப்படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
கிர்க்கன் திரைப்படத்தை ஜன. 15-ல் சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
பா பா பா திரைப்படம் ஜன. 16 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
களம்காவல் படம் ஜன. 16-ல் சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
அங்கம்மாள் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.
மாஸ்க் திரைப்படத்தை ஜீ5 ஓடிடியில் காணலாம்.
அகாண்டா 2: தாண்டவம் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
பிரபல மலையாள நடிகர் ஷேன் நிகம் நாயகனாக நடித்துள்ள பல்டி படம், அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.
'யெல்லோ' திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
