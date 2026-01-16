தங்கம் - வெள்ளி விலை குறைவு!

ரூ. 13,230-க்கு விற்பனை.ரூ. 105,840-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 60-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 480-ம் குறைந்துள்ளது..ரூ. 306.00-க்கு விற்பனை.ரூ. 306,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 4-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 4,000-ம் குறைந்துள்ளது. .தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, வெள்ளிக்கிழமை (ஜன. 16) காலை நிலவரப்படி தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் இரண்டுமே குறைந்துள்ளன..முகப்பு பக்கத்துக்கு.தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattaiஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.