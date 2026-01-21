புதிய உச்சம் தொட்ட தங்கம் விலை!

ரூ. 14,250-க்கு விற்பனை.ரூ. 1,14,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 350-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 2,800-ம் உயர்ந்துள்ளது..ரூ. 340.00-க்கு விற்பனை.ரூ. 340,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை நீடிக்கிறது. .தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, புதன்கிழமை (ஜன. 21) காலை நிலவரப்படி தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளன. வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை..முகப்பு பக்கத்துக்கு.தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattaiஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.