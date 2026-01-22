உடல் எடையைக் குறைக்க இந்த நீரைக் குடியுங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
உடல் பருமனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. உடல் எடையைக் குறைக்க பலரும் பல வழிகளில் முயற்சித்து வருகிறார்கள்.
போதிய உடற்பயிற்சியுடன் முறையான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றினால் உடல் எடையைக் குறைக்கலாம் என்பது நிபுணர்களின் பொதுவான கருத்தாக இருக்கிறது.
இந்நிலையில் உடல் எடையைக் குறைக்க வீட்டில் உள்ள சில சமையல் பொருள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
உடல் எடையைக் குறைக்க நாம் தினமும் அருந்தும் சாதாரண தண்ணீரில் சோம்பு கலந்து குடியுங்கள். அதாவது ஒரு லிட்டர் தண்ணீரில் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்க்கலாம். இது உங்களுடைய தேவைக்கேற்ப குறைத்துக்கொள்ளலாம். இந்த தண்ணீரை நாள் முழுவதும் அருந்தலாம்.
இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்புகளைக் கரைப்பதால் உடலில் மெட்டபாலிசம் அதிகரித்து உடல் எடையைக் குறைக்க வழிவகை செய்கிறது. சோம்புக்குப் பதிலாக சீரகம் சேர்த்தும் குடிக்கலாம்.
உணவுப் பொருள் மட்டுமே உடல் எடையைக் குறைக்காது. தினமும் குறைந்தது அரை மணி நேரமாவது உடற்பயிற்சி செய்து உணவுக்கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடிப்பதன் மூலமாக உடல் எடையை படிப்படியாக குறைக்க முடியும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.