வரம் தரும் வாரம்!

கே.சி.எஸ். ஐயர்
பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்கேற்ற ஊதியம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்குத் தேவையான உதவிகளைச் செய்து மகிழ்வீர்கள்.கலைத்துறையினரின் பெயர் வெளிவட்டாரத்தில் உயரும்.
பெண்கள் குடும்பச் சொத்து விஷயங்களில் சாதகமான திருப்பங்கள் உண்டாகும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். உற்றார் உறவினர் நண்பர்களுடன் அனுசரணையாக இருப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் விவேகம் கூடும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு நெருக்கடியான சில பிரச்னைகள் குறையும். கலைத்துறையினருக்குத் தேவைக்கேற்ற வருமானம் கிடைக்கும்.
பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சிறப்பாக நடத்துவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். சிலர் புதிய வாகனங்களை வாங்குவீர்கள். பெரியோர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பொறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் சாதகமான நிலை ஏற்படும்.
அரசியல்வாதிகளை கட்சி மேலிடம் பாராட்டும். கலைத்துறையினர் துறையில் சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரிடம் எதிர்பார்த்த அன்பு, பாசத்தைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தொழிலில் சிறப்பான வளர்ச்சி அடைவீர்கள். பேச்சின் மூலம் அனைவரையும் கவருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பணிகளில் அலட்சியமின்றிச் செயல்படுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் விலை உயர்ந்த பொருள்களை முதலில் விற்று முதலீடுகளிலிருந்த பற்று வரவைக் குறைப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் ஆதாயமான முயற்சிகள் ஈடேறும். கலைத்துறையினரின் வருமானம் படிப்படியாக அதிகரிக்கும். பெண்கள் விலை உயர்ந்த பொருள்களை வாங்குவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
சமுதாயத்தில் உயர்ந்த பொறுப்புகளைப் பெற்று புகழடைவீர்கள். குழந்தைகளால் பெருமையடைவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களால் சிறிது வருத்தமுண்டாகும்.
வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு கட்சி மேலிடத்தின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும்.கலைத்துறையினர் துறையில் உயர்ந்தவர்களைச் சந்திப்பீர்கள். பெண்களுக்கு சுப காரியங்கள் நடக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 23, 24, 25.
பெரியோரின் ஆலோசனை நல்ல மாற்றத்தை உண்டாக்கும். பூர்விக சொத்துகள் நல்ல விலைக்கு விற்பனையாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பொறுப்புடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய நண்பர்களுடன் கூட்டுச் சேர்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய உத்தியுடன் கட்சிப் பணியில் ஈடுபடுவீர்கள்.கலைத்துறையினரின் பணி அனைத்தும் குறித்த காலத்துக்குள் முடிவடையும்.
பெண்கள் குழப்பங்கள் நீங்கி, தெளிவுடனும் சந்தோஷத்துடனும் காணப்படுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 26, 27.
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். அரசு வழியிலும் எதிர்பார்த்த சலுகை தேடி வரும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்துச் சென்று அவர்களின் நன்மதிப்பைப் பெறுவீர்கள்.
வியாபாரிகள் சிக்கல்களைத் தாண்டி சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் அனைவரிடமும் அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் உயர்ந்தவர்களைச் சந்தித்து உற்சாகமடைவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் அமைதியைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - ஜனவரி 28, 29.
உங்கள் பேச்சு வன்மையின் மூலம் காரியசித்தி உண்டாகும். வங்கியிடமிருந்து கடன் பெற்றுத் தொழிலை விரிவுபடுத்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடின உழைப்பை மேற்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பல வகையிலும் பணவரவு கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் நலனில் கூடுதல் அக்கறை செலுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய படைப்புகளைத் தயாரிப்பதில் ஆர்வம் செலுத்துவீர்கள்.
பெண்களுக்கு கணவரிடம் அன்பும் பாசமும் கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
அனைத்துக் காரியங்களிலும் புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்து கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடம் நல்ல முறையில் பேசிப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் செலவு செய்யும் நேரத்தில் கவனமாக இருப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளைத் தேடி புதிய பொறுப்புகள் வரும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் மழலைப் பாக்கியம் உண்டாகும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
உங்கள் தனித்துவம் வெளிப்படும். வருமானம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய பொறுப்புகளில் ஆர்வத்துடன் பணியாற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வுடன் போனஸýம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் பழைய கடன்களை வசூலிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் எண்ணங்கள் பூர்த்தியாகும். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்குச் சற்று கூடுதல் செலவு செய்வீர்கள். பெண்கள் யோகா, தியானம் போன்றவற்றைக் கற்றுக் கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
குடும்பத்தினரை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். விலகி இருந்த உறவினர்கள் மறுபடியும் குடும்பத்துடன் இணைவார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகப் பயணங்கள் மூலம் புதிய யுத்திகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்வரும் போட்டிகளையும் சமாளிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் மனதில் புதிய நம்பிக்கைகள் பிறக்கும். கலைத்துறையினருக்கு சமூகத்தில் வரவேற்பு அதிகரிக்கும். பெண்களுக்கு ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் நாட்டம் அதிகரிக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
அன்னை வழி உறவினர்களால் உதவி கிடைக்கும். புதிய நிலம், வீடு வாங்க முயற்சிகளை முன்னெடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்குச் சில உதவிகளைச் செய்வீர்கள்.வியாபாரிகளுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். விவசாயிகள் இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பிரசாரங்களில் சுறுசுறுப்பாக ஈடுபடுவீர்கள்.கலைத்துறையினரின் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். பெண்கள் குடும்பப் பொறுப்புகளைச் சரியாக நிறைவேற்றுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
