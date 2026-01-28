அதிரடியாக உயர்ந்த தங்கம் - வெள்ளி விலை!

ரூ. 15,330-க்கு விற்பனை.ரூ.1,22,640-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 370-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 2,960-ம் உயர்ந்துள்ளது..ரூ. 400.00-க்கு விற்பனை.ரூ. 4,00,000-க்கு விற்பனை.நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 13-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 13,000-ம் உயர்ந்துள்ளது..தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, புதன் கிழமை (ஜன. 28) காலை நிலவரப்படி தங்கம் - வெள்ளி ஆகிய இரண்டுமே அதிரடியாக விலை உயர்ந்துள்ளது..முகப்பு பக்கத்துக்கு.தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.