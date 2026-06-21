சா்வதேச யோகா தினத்தில் பங்கேற்ற பிரபலங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குழந்தையுடன் யோகா செய்யும் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி
சர்வதேச யோகா தினத்தையொட்டி குருகிராமில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற பாலிவுட் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி
மும்பையில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் பாலிவுட் நடிகர் ஷாஹித் கபூர்
தில்லியில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த்
மகாராஷ்டிர துணை முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே
மும்பையில் நடைபெற்ற யோகா நிகழ்ச்சியில் மகாராஷ்டிர முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் மனைவி அம்ருதா ஃபட்னவீஸ்
பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்