புனரமைக்கப்பட்ட பூரணாங்குப்பம் மூழியன் குளம்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
புதுச்சேரி முதல்வர் என்.ரங்கசாமி, புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநர் கே.கைலாசநாதன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
வரலாற்று மிக்க குளத்தை, கிராம மக்களுடன் இணைந்து, புனரமைக்கப்பட்ட பிறகு, குளத்தை திறந்து வைத்த மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.
2 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட இந்த குளம், அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலின் வடக்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
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