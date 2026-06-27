1980ஸ் பாக்யராஜ்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஊமை ஜனங்கள் திரைப்படத்தில் பாக்யராஜ் உடன் ப்ரீத்தா.
நடிகர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குநர் கே பாக்யராஜ்.
பவுனு பவுனுதான் படத்தில் பாக்யராஜ் உடன் ரோகினி.
ருத்ராவில் பாக்யராஜ் உடன் கௌதமி.
அம்மா வந்தாச்சு படத்தில் குஷ்புவுடன் தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குநர் கே பாக்யராஜ்.
நடிகை பானுப்ரியாவுடன் இயக்குநர் கே பாக்யராஜ்.
அவசர போலீஸ் 100 படத்தில் இயக்குநர் பாக்யராஜ் உடன் சங்கீதா.
சின்னவீடு படத்தில் பாக்யராஜ் உடன் அனு.
எங்க சின்ன ராசா படத்தில் பாக்யராஜ் உடன் ராதா.
அம்மா வந்தாச்சு படத்தில் பாக்யராஜ் உடன் குஷ்பு.
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