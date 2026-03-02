தங்கம் - வெள்ளி விலை குறைவு: எவ்வளவு?

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ரூ. 15,660-க்கு விற்பனை
ரூ. 1,25,280-க்கு விற்பனை
நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 115-ம், ஒரு சவரன் ரூ. 920-ம் குறைந்துள்ளது.
ரூ. 315.00-க்கு விற்பனை
ரூ. 3,15,000-க்கு விற்பனை
நேற்றைய விலையை விட ஒரு கிராம் ரூ. 10-ம், ஒரு கிலோ ரூ. 10,000-ம் குறைந்துள்ளது.
தங்கம் - வெள்ளி விலை நாளுக்குநாள் ஏற்ற-இறக்கங்களைக் கண்டு வருகின்றது. அதன்படி, செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 2) காலை நிலவரப்படி தங்கம், வெள்ளி விலை இரண்டுமே சற்று குறைந்துள்ளது.
