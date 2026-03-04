ஹோலி கொண்டாட்டத்தில் ராகுல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
காங்கிரஸ் தொண்டர்களுடன் ராகுல்காந்தி ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடினார்.
காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தில் கொண்டாட்டங்கள்.
வண்ணப்பொடிகளை தூவி கொண்டாட்டம்.
மலர் இதழ்களை தூவிக் கொண்டாட்டம்.
தொண்டர்களுக்கு கைகுலுக்கி ஹோலி வாழ்த்துகளை தெரிவித்த ராகுல்.
பல்வேறு வண்ணங்களுடன் காணப்படும் ராகுல்.
