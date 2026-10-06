போராட்டக் களத்தில் ராகுல் காந்தி...

தேர்தல் ஆணையரை பதவி விலக வலியுறுத்தி இந்தியா கூட்டணிக் கட்சி எம்.பி.க்கள் பேரணியில் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி.தேசியக் கொடி ஏந்தி ராகுல் காந்தி முழக்கம்.பேரணியை காவல் துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதைத் தொடர்ந்து, அகில இந்திய வானொலி நிலையத்தில் உள்ளிருந்து தொடரும் போராட்டம்....தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.