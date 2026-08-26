இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஐ, நோபடி படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்.

லர்க் படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

அன்பே டயானா படம் சோனி லைவ் தளத்தில் வெளியாகிறது.

பபிதா சிங் ரிப்போர்ட்டிங் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் வெளியாகவுள்ளது.

சும்பக் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.

பந்தர் திரைப்படத்தை ஜீ5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.

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