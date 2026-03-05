விஜய் தேவரகொண்டா - ராஷ்மிகா சங்கீத் நிகழ்ச்சியில்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் திருமணம் அண்மையில் நடைபெற்று முடிந்தது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையர் திருமணம் ராய்பூரில் நடைபெற்றது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சியில் அவர்களது நண்பர்கள் உறவினர்கள் பங்கேற்றிருந்தனர்.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சியில் எடுத்த படங்கள் பகிரப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற உறவினர்கள்.
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சியில்...
நடிகர் விஜய் தேவரகொண்டா, நடிகை ராஷ்மிகா இணையரின் சங்கீத் நிகழ்ச்சியில் எடுத்த படங்கள்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.