இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
யோகிடா படத்தை ஆஹா ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.
ஃப்ரைடே படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
பார்த்தா மஹா சையுலகு விங்யாப்தி படத்தை ஜீ5 ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.
கஃபுள் பிரண்ட்லி படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் காணலாம்.
‘பூக்கி’ திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது.
லாக் டவுன் படத்தை அமேசான் பிரைமில் காணலாம்.
மேட் இன் கொரியா படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.
ஃபங்கி திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.