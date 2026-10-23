இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்!

டோரதி திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது..நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது..தூமகேது திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்..நா வைஃப் மிஸ்ஸிங் இணையத் தொடர், ஆஹா தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது..சட்டமும் நீதியும் தொடரை ஜீ5 தளத்தில் காணலாம்..வரம் இணையத் தொடரை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்..முகப்பு பக்கத்துக்கு....தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.