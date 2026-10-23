இந்த வாரம் ஓடிடியில் வெளியான படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டோரதி திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் வெளியாகியுள்ளது.

நானியின் தி பாரடைஸ் திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

தூமகேது திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

நா வைஃப் மிஸ்ஸிங் இணையத் தொடர், ஆஹா தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

சட்டமும் நீதியும் தொடரை ஜீ5 தளத்தில் காணலாம்.

வரம் இணையத் தொடரை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

முகப்பு பக்கத்துக்கு...