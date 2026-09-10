இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் பார்க்கலாம்.

மகுடம் படத்தை அமேசான் பிரைமில் காணலாம்.

பஞ்சநாமா இணையத் தொடர் செப். 11-ல் வெளியாகிறது.

மேஜிக் மஷ்ரூம்ஸ் திரைப்படம் அமேசான் பிரைமில் காணக் கிடைக்கிறது.

வரவு திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் செ. 11-ல் வெளியாகிறது

வெஞ்சன்ஸ் திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

பிரின்ஸ் ஆப் மோலிவுட் இணையத் தொடர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது.

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