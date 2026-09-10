இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் பார்க்கலாம்..மகுடம் படத்தை அமேசான் பிரைமில் காணலாம்..பஞ்சநாமா இணையத் தொடர் செப். 11-ல் வெளியாகிறது..மேஜிக் மஷ்ரூம்ஸ் திரைப்படம் அமேசான் பிரைமில் காணக் கிடைக்கிறது..வரவு திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் செ. 11-ல் வெளியாகிறது.வெஞ்சன்ஸ் திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் வெளியாகிறது..பிரின்ஸ் ஆப் மோலிவுட் இணையத் தொடர் ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் வெளியாகிறது..முகப்பு பக்கத்துக்கு....தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.