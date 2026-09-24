இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

ஹாய் படத்தை ஜீ5 தளத்தில் பார்க்கலாம்..ஹபீபி படம் சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது..அங்கீகாரம் படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் காணலாம்.. ரம்பா ஊர்வசி மேனகா திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்..போட்டோகிராபர் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது..டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது..அகதா திரைப்படத்தை ஜீ5 தளத்தில் பார்க்கலாம்..முகப்பு பக்கத்துக்கு....தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.