இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஹாய் படத்தை ஜீ5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.

ஹபீபி படம் சோனி லைவ் ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

அங்கீகாரம் படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் காணலாம்.

ரம்பா ஊர்வசி மேனகா திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.

போட்டோகிராபர் திரைப்படம் அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.

டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடியில் வெளியாகிறது.

அகதா திரைப்படத்தை ஜீ5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.

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