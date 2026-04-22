புத்தகங்களைக் கொண்டாடுவோம்!

உதயை மு. வீரையன்

புத்தகம் என்பது என்ன? புத்தகம் என்பது புதிய உலகங்களுக்கான நுழைவாயில்; அறிவின் கருவூலம்; மனித கற்பனையின் உச்சம் என்றும் கூறலாம். இது கருத்துகளின் தொகுப்பான கட்டுரை கற்பனையின் ஊற்றான கதைகள் மற்றும் தகவல்களின் உருவகமாகும்.

புத்தகங்கள் புனைகதை அல்லது புனைகதை அல்லாத படைப்புகள், கவிதை அல்லது உரைநடை, பாடப் புத்தகங்கள் அல்லது சுயசரிதைகள் மற்றும் வடிவங்கள் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்ந்து உருவாகின்றன.

புத்தகங்கள் நமது பண்பாட்டின் அடிப்படை அம்சமாகும். கடந்த காலத்துடன் அவை நம்மை இணைக்கின்றன. அத்துடன் எதிர்காலம் குறித்த நுண்ணறிவை வழங்குகின்றன. ஆர்வத்தைத் தூண்டி, படைப்பாற்றலைப் பெருக்கி, எண்ணற்ற வழிகளில் நம் வாழ்க்கையை வளப்படுத்த வந்தவையாகும்.

மனித நாகரிகத்தை வடிவமைப்பதில் உள்ளார்ந்த மதிப்பு மற்றும் கல்வி, ஊக்கம், மகிழ்விக்கும் திறன் ஆகியவற்றுக்காக புத்தகங்கள் மதிக்கப்பட வேண்டும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

முழுக் கட்டுரையும் படிக்க..