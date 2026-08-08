ஐஐடி பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடி!

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஐடி தில்லி பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி

57-வது பட்டமளிப்பு விழாவில் பிரதமர் மோடியுடன் பங்கேற்ற கல்வித்துறை அமைச்சர் பிரஹலாத் ஜோஷி.

இவ்விழாவில் 587 பிஎச்.டி ஆய்வாளர்கள் உள்பட 3,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்குப் பட்டங்கள் வழங்கப்பட்டன.

சாதனைகளுக்காகப் பதக்கங்களையும், விருதுகளையும் பெற்ற மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துத் தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி.

சாதனையாளர்களில் மாணவிகள் அதிகரிக்க வேண்டும்.

சவால்களைக் கண்டு அஞ்ச கூடாது.

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