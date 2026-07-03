கொட்டித்தீர்த்த கனமழை!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கனமழைக்குப் பிறகு மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதியில் சிக்கிக்கொண்ட எக்ஸ்கவேட்டர் வாகனம்.
கனமழைக்குப் பிறகு மழைநீர் தேங்கியுள்ள பகுதியில், மூட்டையை ஏற்றியவாறு வண்டியை இழுத்துச் செல்லும் நபர் ஒருவர்.
கனமழையில் சிக்கிக் கொண்ச ஜேபிசி இயந்திரம்.
இடுப்பளவு மழைநீரில் தனது மிதிவண்டி உடன் செல்லும் நபர் ஒருவர்.
மழைநீர் தேங்கியுள்ள சாலையில் நடந்து செல்லும் பொதுமக்கள்.
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