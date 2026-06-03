இன்று மு. கருணாநிதி பிறந்தநாள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது திருவுருவப் படத்துக்கு மரியாதை செலுத்திய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின்

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், உதயநிதி உள்ளிட்டோர்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய திமுக தலைவர்கள்.

தமிழக முன்னாள் முதல்வா் மு.கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, அவரது நினைவிடத்தில் அழகிய மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது.

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