நவசக்தி விநாயகர் கோயிலில் பிரதமர் வழிபாடு!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
பிரதமருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை.
நவசக்தி விநாயகரை பிரார்த்தனை செய்த பிரதமர்
பரிவார தெய்வங்களை வணங்கிய மோடி
கோயில் குருக்களுடன் பிரதமர்
செஷல்ஸ் நாட்டில் காந்தி சிலைக்கு பிரதமர் மோடி மரியாதை.
செஷல்ஸ் நாட்டில் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர் மோடி.
பள்ளி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடிய பிரதமர்
செஷல்ஸில் தமிழ் வம்சாவளி மக்களைச் சந்தித்த பிரதமர் மோடி.
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