கல்வி உதவித் தொகைக்கான இணையதளங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மாணவர்கள் கல்வி பயில பல்வேறு அமைப்புகள் உதவித் தொகைகளை வழங்கி வருகின்றன. இதுபற்றிய தகவல்களை தற்போது மாணவர்கள் இணையதளங்கள் வாயிலாகவே அறிந்துகொள்ள வசதிகள் வந்துவிட்டன.

தேசிய உதவித் தொகை இணையதளம் (என்எஸ்பி) - இது மத்திய அமைச்சகங்கள், மாணவர்களுக்கு அளிக்கும் பல்வேறு உதவித் தொகை விவரங்களை வெளியிடும். இந்த இணையதளத்தின் முகவரி - www.scholarships.gov.in

மை ஸ்கீம் - மத்திய அரசு திட்டங்கள் மூலம் அளிக்கப்படும் உதவித் தொகை விவரங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இதன் முகவரி www.myscheme.gov.in

யுஜிசி உதவித் தொகை - முதுநிலை பட்டம் பயிலும் மாணவர்களுக்கான உதவித் தொகை விவரங்களை வெளியிட்டு வருகிறது. இதன் முகவரி www.ugc.gov.in/scholarships/stu_scholarship6

சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கான உதவித் தொகை - சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் ஒரே ஒரு பெண் குழந்தைகளுக்கான உதவித் தொகை மற்றும் இதர உதவித் தொகைத் திட்டங்களை அறியலாம். இதன் முகவரி www.cbse.gov.in/cbsenew/scholar.html

மாநில அரசுகளின் உதவித் தொகைகள் - மாநில அரசுகள், உள்ளூர் மாணவர்களுக்கு வழங்கும் உதவித் தொகைகளை அறிய அந்தந்த மாநில மாணவர்கள், அந்தந்த மாநில அரசின் கல்வித் துறை இணையதளங்களை நாடலாம்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

முகப்பு பக்கத்துக்கு...