அப்படி என்ன தீமை செய்துவிட்டி ருப்பார். கொலையே செய்துவிட்டாரா? கொலைக்கு நிகரான கொடுஞ்செயலையே அவர் செய்திருந்தாலும், அவர் எப்போ தாவது ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்திருக்க மாட்டாரா? அதனை நினைத்துக் கொள் ளுங்கள், தீயது மறந்துபோகும்' என்று அதற் கும் திருவள்ளுவர் வழிகாட்டுகிறார்.கொன்றன்ன இன்னா செயினும் அவர் செய்த ஒன்றுநன்று உள்ளக் கெடும் (திருக்குறள்-109)புன்னகையோடு, நண்பரும் அமைதியாக ஏற்றுக்கொண்டார்.'இன்று ஒன்று நன்று என்று கொள்ளத் தக்க இந்தச் செய்தியால், தீமையைப் பரப் பும் செயலில் இருந்து ஒருவரை மடைமாற் றம் செய்ய முடிந்தது. இது எல்லாருக்குமா னதாகட்டும்.என்பதேவிழைவு.