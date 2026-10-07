இதுவா காந்தியின் தேசம்?

விதிவிலக்காக நேரு, வல்லபபாய் படேல், இராசாசி, காமராசர் போன்ற அறிவில் முதிர்ந்த, நேர்மையில் சிறந்த, ஒரு கூட்டம் ஒரு தலைமுறைக் காலம் நாடாள முடிந்திருக்கிறது!.காசுமீரிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை ஊருக்குப் பத்துப் பேர் அவ்வாறு உருவானார்கள்! தன்னலமானவர்கள் குடும்பம் நடத்தட்டும்; பொது நல உணர்வுடையவர்கள் பொது வாழ்க்கைக்கு வரட்டும் என்று அப் பெருமகன் சொன்னான்!.முழுக் கட்டுரையும் படிக்க.....தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.