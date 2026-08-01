ஆகஸ்ட் மாத விஷேச நாள்கள்!

ஆகஸ்ட் 12-ஆம் தேதி (புதன் கிழமை) அமாவாசை..ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதி (வியாழக்கிழமை) பௌர்ணமி..ஆகஸ்ட் 6-ஆம் தேதி முருகனுக்கு உகந்த கிருத்திகை..ஆகஸ்ட் 26-ஆம் தேதி (புதன் கிழமை) பெருமாளுக்கு உகந்த திருவோணம்..ஆகஸ்ட் 9 (ஞாயிறு), ஆகஸ்ட் 23-ஆம் தேதி ஞாயிறு ஏகாதசி. விரதமிருப்பவர்கள் அன்றைய தினம் கடைபிடிக்கலாம்..ஆகஸ்ட் 4, 18 (செவ்வாய்க் கிழமை) முருகப்பெருமானுக்கு உகந்த சஷ்டி நட்சத்திரம்..ஆகஸ்ட் 2 (ஞாயிறு), 31 (திங்கள்) விநாயக பெருமானுக்கு உகந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி..ஆகஸ்ட் 11-ம் தேதி (செவ்வாய்) சிவராத்திரி..ஆகஸ்ட் 10 (திங்கள்) 25 ( செவ்வாய்) பிரதோஷம்..ஆகஸ்ட் 16 ( ஞாயிறு) சதுர்த்தி திதி..மேலும் வெப் ஸ்டோரிஸ்களுக்கு...தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletterதினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google Newsஉடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.