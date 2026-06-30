ஜூலை மாத விசேஷ நாள்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஜூலை 3ஆம் தேதி சங்கடஹர சதுர்த்தி
ஜூலை 6 தேய்பிறை சஷ்டி
ஜூலை 10 ஆம் தேதி முருகருக்கு உகந்த கிருத்திகை
ஜூலை 12ஆம் தேதி சிவனுக்கு உகந்த பிரதோஷம்
ஜூலை 14-ஆம் தேதி அமாவாசை
ஜூலை 19ஆம் தேதி சஷ்டி
ஜூலை 26ஆம் தேதி பிரதோஷம்
ஜூலை 29ஆம் தேதி பௌர்ணமி
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