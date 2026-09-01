செப்டம்பர் மாத விசேஷ நாள்கள்!

செப்டம்பர் 10-ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) அமாவாசை..செப்டம்பர் 26-ம் தேதி (சனிக்கிழமை) பௌர்ணமி..செப்டம்பர் 3 (வியாழக்கிழமை), 30 (புதன்கிழமை) முருகனுக்கு உகந்த கிருத்திகை..செப்டம்பர் 22 (செவ்வாய்க் கிழமை) பெருமாளுக்கு உகந்த திருவோணம்..செப்டம்பர் 7 (திங்கள்), செப்டம்பர் 22 (செவ்வாய்) ஏகாதசி..செப்டம்பர் 2 (புதன்), 17 (வியாழக் கிழமை) முருகப் பெருமானுக்கு உகந்த சஷ்டி நட்சத்திரம்..செப்டம்பர் 29 (செவ்வாய்) விநாயக பெருமானுக்கு உகந்த சங்கடஹர சதுர்த்தி..செப்டம்பர் 9-ம் தேதி (புதன்) சிவராத்திரி..செப்டம்பர் 8 -செவ்வாய், 24 -வியாழன் பிரதோஷம்..செப்டம்பர் 14 ( திங்கள்) சதுர்த்தி திதி. அன்றைய தினம் விநாயகர் சதுர்த்தி..மேலும் வெப் ஸ்டோரிஸ்களுக்கு..