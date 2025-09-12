வார பலன்கள் - கடகம்

வெளியூர்ப் பயணங்களில் எதிர்பார்த்த நன்மைகளைப் பெறுவீர்கள். குடும்பத்தில் உங்கள் செல்வாக்கு உயரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமான உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் உயர்வைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கடினமாக உழைப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் மனதிற்கினிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்மணிகள் குடும்பத்தில் நிறைவான போக்கைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகள் நிறைவேறக் காணலாம்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
