வார பலன்கள் - கடகம்

பொருளாதார நிலை உயரும். நண்பர்கள் உதவி கிடைக்கும். திடீர் பயணங்கள் செய்வீர்கள். முக்கிய முடிவு ஒன்றை எடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் திறமையை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு சேமிப்பு உயரும். விவசாயிகள் கையிலிருக்கும் குத்தகைகளை நேர்த்தியாகச் செய்துமுடிப்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். கலைத்துறையினர் முக்கிய கலை நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சீராகும். மாணவர்கள் யோகா,
பிராணாயாமம் செய்து மேன்மை பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
