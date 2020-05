என் மகன் தில்லியில் வேலை செய்து பின்னர், அந்த நிறுவனத்திற்கு கடந்த 12 ஆண்டுகளாக ஈரோடில் இருந்து ஆர்டர்கள் சேகரித்து அனுப்பினார். சில ஆண்டுகளாக பிசினஸ் குறைந்ததால் வருமானத்திற்கு வழியில்லாமல் வீட்டை விற்றுவிட்டார். அவரது குழந்தைகள் நன்றாக படிக்கின்றனர். எதிர்காலம் எவ்வாறு இருக்கும்? எப்போது கடன் தீரும்?

