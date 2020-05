என் பேத்தி பொறியியல் படிப்பு, மேற்படிப்பு லண்டனில் படித்து சென்னையில் நல்ல வேலையில் இருக்கிறார். எப்போது திருமணம் நடைபெறும்? எப்படிப்பட்ட வரன் அமையும்? எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்?

