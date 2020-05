என் மகள் விவசாயப் படிப்பு படித்து விட்டு தற்சமயம் குடிமை பணிகளுக்கான தேர்வுகளுக்கு படித்து வருகிறார். அதோடு தமிழ்நாடு அரசு தேர்வுகளுக்கும் முயற்சி செய்கிறார். அரசு உத்தியோகம் எப்போது கிடைக்கும்? திருமணம் எப்போது கைகூடும்? என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்?

By DIN | Published on : 08th May 2020 07:23 PM | அ+அ அ- | |