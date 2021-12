என் பேரனுக்கு மூளையில் சிறிய கோளாறு உள்ளதால் சிகிச்சை எடுத்து வந்தார். கஷ்டப்பட்டு படிப்பை முடித்துவிட்டார். என்ன வேலை செய்யலாம் அல்லது தொழில் தொடங்கலாமா? எதிர்காலம் எவ்வாறு அமையும்?

