என் மகன் முப்பத்தியொன்று வயது வரையில் சென்னையில் மென் பொறியாளராகப் பணிபுரிந்து வந்தார் தற்போது வேறு நல்ல வேலையும் கிடைக்கவில்லை.

