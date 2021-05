என் பேத்தி இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர வேண்டும். எந்தத் துறை ஏற்றது? மணவாழ்க்கை, குழந்தை பாக்கியம், வேலை வாய்ப்பு பற்றியும் கூறவும்..! வாசகி, மயிலாடுதுறை.

By DIN | Published on : 14th May 2021 06:41 PM | அ+அ அ- | |