என் மகனுக்கு 34 வயது ஆகிறது. அரசு வங்கியில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அவருக்கு புது வீடு கட்டும் யோகம் உள்ளதா? மனையோடு கூடிய வீட்டை வாங்கலாமா... அல்லது இடம் வாங்கி வீடு கட்டலாமா...?

