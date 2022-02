என் மகன் பி.இ., படித்து விட்டு நல்ல வேலையில் இருக்கிறார். மேற்படிப்புக்காக வேலையை விட்டுவிட்டார். தற்போது உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் மேற்படிப்பு படிக்க முடியவில்லை. வேலையும் இல்லாமல் இருக்கிறார். எப்பொழுது நல்ல வேலை கிடைக்கும்? திருமணம் செய்ய உகந்த காலம் எப்பொழுது அமையும்?

By DIN | Published on : 12th February 2022 06:38 PM | Last Updated : 12th February 2022 06:38 PM | அ+அ அ- |