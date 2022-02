என் மனைவிக்கு சென்ற ஒரு வருடமாக உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய் விட்டது. மிகவும் கஷ்டப்பட்டுதான் நடக்கிறார். எப்பொழுது சரியாகும்? என்ன பரிகாரம் செய்ய வேண்டும்?

