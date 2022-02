கரோனா இடா்ப்பாடு பொருளாதார வளா்ச்சிக்கான மதிப்பீடு 7.8%-ஆக குறைப்பு

By DIN | Published on : 11th February 2022 12:00 AM | Last Updated : 11th February 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |