யோகி பாபு நடிக்கும் புதிய படத்தின் தலைப்பு வெளியானது

நகைச்சுவை நடிகர் யோகி பாபு நடித்திருக்கும் புதிய படத்தின் தலைப்பு ‘லோக்கல் சரக்கு’ என அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

யோகி பாபு , நடன இயக்குநர் தினேஷ் மாஸ்டர் இணைந்து நடித்துள்ள படம்தான் ‘லோக்கல் சரக்கு’. எஸ்.பி. ராஜ்குமார் இப்படத்தினை இயக்கியுள்ளார்.

இப்படத்தினை வேலண்டினா சுவாமிநாதன் , பத்மா வெங்கடசுப்ரமணியம் தயாரித்துள்ளனர். ஒளிப்பதிவு மூவேந்தர். எடிட்டிங்- கேஸ்ட்ரோ. இசை- வி.ஆர். சுவாமிநாதன் ராஜேஷ்.

வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் நடிகர் சூரி கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். தற்போது சூரி அவர்கள் யோகி பாபுவின் படத்தினை வெளியிட்டு வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.

Here is the Tittle & First Look Of Actor / Dance Master @immasterdinesh & Actor @iYogiBabu #LOKALSARAKKU Directed By #SPRajKumar & Produced By #VRSuwaminathan & #Rajesh #DISCOVERSTUDIOS pic.twitter.com/MNJhFLCM0K