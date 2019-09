திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் படம், அமேஸான் பிரைமில் வெளியானது!

5-வது வாரமாக 153 திரையரங்குகளில் கடைக்குட்டி சிங்கம் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருப்பதாக கடந்த வாரம் விளம்பரம் வெளியிட்டது இதன் படத்தயாரிப்பான 2டி நிறுவனம்.

இந்நிலையில் இந்தப் படத்தைப் பார்க்க தற்போது திரையரங்குக்குச் செல்ல வேண்டியதுகூட இல்லை, செல்போன் வழியாகவே அதிகாரபூர்வமாகப் பார்க்கலாம். ஆம், இன்று முதல் அமேஸான் பிரைமில் இந்தப் படம் வெளியாகியுள்ளது.

வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் மூலமாகப் படங்கள் மற்றும் இணையத் தொடர்களைப் பார்க்க வசதியை ஏற்படுத்தித் தருகிறது அமேஸான் பிரைம் செயலி. இதற்கென தனிக்கட்டணங்கள் உண்டு. டெஸ்க்டாப் கணினி, ஸ்மார்ட்போன், டேப்ளெட் பிசி போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தி அமேஸான் பிரைம் விடியோக்களைக் காணமுடியும். படம் வெளியாகி சரியாக ஒரு மாதம் கழித்து அமேஸான் பிரைமில் வெளியாகியுள்ளது கடைக்குட்டி சிங்கம்.

பாண்டிராஜ் இயக்கத்தில் கார்த்தி நடித்துள்ள படம் - கடைக்குட்டி சிங்கம். இதில் விவசாயி கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் கார்த்தி. இமான் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தை நடிகரும் கார்த்தியின் சகோதரருமான சூர்யா தயாரித்துள்ளார். சத்யராஜ், சூரி, சயீஷா, ப்ரியா பவானிசங்கர் போன்றோர் நடித்துள்ளார்கள்.

Torn between family and the love of his life, Gunasingam needs to reach a decision soon. #KadaikuttySingam Stream now. @Karthi_Offl @sayyeshaahttps://t.co/bMEyXWkPit pic.twitter.com/DjVqDUxwMh