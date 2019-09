கமலின் அரசியல் பிரவேசம் குறித்து விஐபிக்கள் வாழ்த்துக்களை குவித்துக் கொண்டிருக்கையில் அவரது மகள் ஸ்ருதி ஹாசன் மற்றும் அக்ஷரா ஹாசன் தங்களது தந்தை அரசியலில் நுழைவதை வாழ்த்தி ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தனர்.

அன்புள்ள அப்பாவிற்கு அரசியல் பாதையில் எனும் நீண்ட பயணத்தின் முதல் அடி எடுத்து வைத்துள்ளீர்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான மகாத்மா காந்தியின் மேற்கோளுக்கு ஏற்ப, நீங்கள் விரும்பும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்காகவும், அரசியல் சீர்திருத்தத்திற்காகவும் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன். உங்களுடைய உறுதியும் விடாமுயற்சியும், சத்தியமும், நேர்மையும் நம் குடும்பத்தில் நேரில் கண்டிருக்கிறேன். இப்போது நம் குடும்பமான தமிழ்நாட்டில் அனைவரும் அறிந்து கொள்வார்கள்’ என்று ஸ்ருதி ஹாசன் கூறினார்.

1/1 Wishing my dear father all the success on his first step of a million more toward change and political reform to quote your favourite mahatma Gandhi “be the change you wish to see in the world “ I’m certain your determination and perseverance toward truth and justice cont’d