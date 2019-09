யாஷிகாவை வெளியேற்ற விரும்பிய ரசிகர்கள்! ஆனால் வெளியேறியதோ நித்யா! என்ன நடக்கிறது பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில்?

கடந்த ஜூலை 9 அன்று விஜய் டிவி ட்விட்டர் கணக்கில் ஓர் இணைய வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.

அதில் கடந்த வார நிகழ்ச்சியில் யார் வெளியேற வேண்டும் என்று பிக் பாஸ் ரசிகர்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் எனக் கூறப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில் நாமினேட் செய்யப்பட்ட பாலாஜி, நித்யா, பொன்னம்பலம், யாஷிகா ஆகிய நான்கு பேரிலிருந்து யாரை வெளியேற்றவேண்டும் என்று ரசிகர்கள் தீர்ப்பளிக்க வேண்டும்.

இன்றுவரை அந்த வாக்கெடுப்புக்கு 27,500-க்கும் அதிகமான வாக்குகள் கிடைத்துள்ளன. அதில் ஆச்சர்யமாக, 61% பேர் நடிகை யாஷிகா, இந்த நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று வாக்களித்துள்ளார்கள்.

ஆச்சர்யமாக என்று குறிப்பிட்டதற்குக் காரணம், இதே மக்கள் அளித்த தீர்ப்பு என்று சொல்லி நேற்றைய நிகழ்ச்சியில் நித்யாவை வெளியேற்றியுள்ளார்கள்!

Who do you think will get eliminated this week? #VivoBiggBoss #BiggBossTamil @Vivo_India