ஹாரி பாட்டர் பட நடிகருக்கு டும் டும் டும்!

ஹாரிபாட்டர் படம் முதல் புத்தகமான The Philosopher’s Stone வெளிவந்து கிட்டத்தட்ட 21 ஆண்டுகள் முடிந்துவிட்டன. ஜே.கே.ரெளலிங் எழுதிய அப்புத்தகம் உலகப் புகழ்ப்பெற்று இன்று வரை பெஸ்ட் செல்லராக திகழ்ந்து வருகிறது. மேஜிகல் ரியலிசம் வகைமையில் எழுதப்பட்ட அப்புத்தகம் 2001-ம் ஆண்டு திரையாக்கம் பெற்று சிறியவர்கள் பெரியவர்கள் என அனைவரின் உள்ளத்தையும் கொள்ளை கொண்டது.

முதல் பாகத்திலிருந்து இறுதி பாகம் வரை அப்படத்தி வரும் மாயாஜாலக் காட்சிகள் காண்போரை பிரமிப்பில் ஆழ்த்திவிடும். போலவே அக்கதையில் வரும் ஒரு கதாபாத்திரமான நெவில் லாங்பாட்டமையும் (Neville Longbottom) கூட மறந்திருக்க முடியாது.

அப்பாட்திரத்தை ஏற்று நடித்த மேத்யூ லூயிஸ் சிறு வயதிலிருந்து ஹாரி பாட்டர் படத்தில் நடிக்க தொடங்கியவர். சிறுவனாக இருந்த மேத்யூ வளர்ந்து இளைஞராக ஹாரி பாட்டரில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார்.

அது தவிர்த்து சில ஹாலிவுட் படங்களில் நடித்து வரும் மேத்யூ தன் தோழியான ஏஞ்சலா ஜோன்ஸ் என்பவரை அண்மையில் திருமணம் செய்துள்ளார்.

தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் திருமண உடையுடன் புகைப்படத்தை வெளியிட, அவரது ரசிகர்கள் மணமக்களை வாழ்த்தி வருகின்றனர்.

Not only did I miss @ArcticMonkeys in LA but they were performing in Italy at the same time we were there and my wife made me get married instead. Fuming. pic.twitter.com/VEZfTkizBa