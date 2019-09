விரைவில் திருமணம் செய்துகொள்ளவுள்ள நடிகை ஸ்ரேயா திருமலையில் வழிபாடு! (விடியோ)

திருப்பதி ஏழுமலையானை நடிகை ஸ்ரேயா இன்று வழிபாடு செய்தார்.

இதற்காக நடிகை ஸ்ரேயா தனது குடும்பத்தினருடன் நேற்று திருமலைக்கு வந்தார். இன்று காலை வி.ஐ.பி. பிரேக் தரிசனத்தின்போது ஏழுமலையானை வழிபாடு செய்தார். தரிசனம் முடித்து திரும்பிய அவருக்கு தேவஸ்தான அதிகாரிகள் பிரசாதங்கள், திருவுருவப்படம் ஆகியவற்றை வழங்கினர்.

2001-ல் திரையுலகில் அறிமுகமான ஸ்ரேயா, தமிழ் மற்றும் தெலுங்குத் திரையுலகங்களில் பிரபல நடிகர்களுக்கு ஜோடியாக நடித்துள்ளார். இந்நிலையில் ஸ்ரேயாவுக்கு இந்த மாதம் திருமணம் நடைபெறவுள்ளது.

ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரரும் தொழிலதிபருமான ஆண்ட்ரே கோஷ்சீவை திருமணம் செய்கிறார் ஸ்ரேயா. மார்ச் 17, 18, 19 ஆகிய தேதிகளில் உதய்பூரில் திருமணம் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறவுள்ளன.

